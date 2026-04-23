Pogoda na dziś - czwartek 23.04. Dzień pod znakiem chmur, miejscami silniej powieje

Pogoda na dziś. Czwartek 23.04 w części kraju zapowiada się wietrznie i deszczowo, jednak opady nie będą zbyt obfite. W większości Polski zapanuje komfort termiczny i korzystne warunki biometeorologiczne.

Czwartek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Chmur może być momentami więcej nad wschodem i południem, a na południowym wschodzie niewykluczone będą słabe opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami dość silny na północy i wschodzie, rozwijający w porywach 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w czwartek wyniesie od 50 procent w większości regionów do ponad 60 procent na południowym wschodzie. Zapanuje komfort termiczny, chłodno będzie nam jedynie w regionach północno-wschodnich. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i północy kraju będą korzystne, na południowym wschodzie - niekorzystne, a w strefie przejściowej - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie zapanuje kłębiaste, na ogół małe zachmurzenie. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu czwartek przyniesie na ogół małe, kłębiaste zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, z porywami do 50 km/h. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe zobaczymy na barometrach 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem w czwartek spowije kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 1007 hPa, a ciśnienie ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek upłynie we Wrocławiu pod znakiem umiarkowanego, kłębiastego zachmurzenia. Termometry wskażą 16 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa i pozostanie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie spodziewany jest pochmurny czwartek z możliwymi opadami przelotnego deszczu. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr z porywami osiągającymi 50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 988 hPa, ciśnienie nie będzie się wyraźnie zmieniać.

Arleta Unton-Pyziołek
