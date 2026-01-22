Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 22.01. Lokalnie może poprószyć

Sypnie śniegiem
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek, 22.01. Dzień zapowiada się pochmurno w części kraju, choć na słońce też będzie można liczyć. Lokalnie poprószy.

Czwartkowy poranek może lokalnie przynieść zanikające mgły i silne zamglenia. Na zachodzie i w centrum większa część dnia za to będzie pogodna i słoneczna. W drugiej części dnia od wschodu w kierunku centrum będzie postępować stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a potem - całkowitego. Na krańcach wschodnich wieczorem mogą wystąpić opady bardzo drobnego śniegu ziarnistego.

Temperatura minimalna wyniesie od -11/-10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -8/-4 st. C w centrum, do 1-2 st. C, a lokalnie do 3 st. C. na Dolnym Śląsku. W większości kraju da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Mocniej powieje na północnym wschodzie, gdzie we znaki da się wiatr o prędkości 30-40 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach - do około 60 km/h.

Klatka kluczowa-176567
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek będzie najniższa na południowym zachodzie, gdzie wyniesie 50 procent, a najwyższa - na krańcach północnych i wschodnich, gdzie przekroczy 85 procent. Na wschodzie, w centrum i miejscami na północy poczujemy zimno, a aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. W pozostałej części kraju będzie chłodno, a warunki biometeo pozostaną neutralne.

Klatka kluczowa-176623
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie przez większość czwartku będzie słonecznie i pogodnie, ale pod koniec dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego. Słupki rtęci pokażą maksymalnie -8 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie małe zachmurzenie. Jedynie początkowo możliwe są silne zamglenie lub mgła oraz większe zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie -7/-6 st. C. Zaznaczy się zmienny wiatr do południowo-wschodniego i następnie wschodniego, który przeważnie będzie słaby. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje słabo z kierunków wschodnich. Ciśnienie się waha, w południe osiągnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Początkowo rozwinie się zamglenie, a w ciągu dnia - zmętnienie wywołane zanieczyszczeniem powietrza. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3/-2 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 978 hPa.

Klatka kluczowa-176628
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

