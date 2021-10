Pogoda na dziś - czwartek 21.10. Powieje silny wiatr, możliwy deszcz i burze

Na czwartek 21.10 synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu niewykluczone są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C miejscami w centrum i na południu kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny i silny, w porywach powieje z prędkością do 60-90 km/h. Na Wybrzeżu może osiągnąć do 110 km/h, w górach nawet do 140 km/h.