Pogoda na dziś - czwartek 20.10. Słonecznie, ale zimno

Pogoda na dziś. Czwartek 20.10 w wielu miejscach kraju będzie słoneczny. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia sięgnie od 8 do 15 stopni Celsjusza.

Czwartek na północnym wschodzie kraju upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zmieniających się powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku , Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1027 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się słonecznego czwartku. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu słoneczną aurę. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Na czwartek dla Warszawy prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.