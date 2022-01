Pogoda na dziś - czwartek 20.01. Dzień pod znakiem silnego wiatru i opadów śniegu

Pogoda na dziś zapowiada się pochmurno. Należy spodziewać się także opadów śniegu i silnego wiatru, który miejscami może osiągać do 100 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na dziś przyniesie nam duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu do 1-5 centymetrów, w górach - do 10 cm. Początkowo, szczególnie na południu, pojawią się również opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 2 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie silny - w porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach na południu porywy mogą sięgać jednak do 90 km/h, a na Wybrzeżu - do 100 km/h.

Pogoda na czwartek 20.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - czwartek 20.01

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na południu, w centrum kraju oraz na wschodzie. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno, a uczucie chłodu będzie potęgowane przez silny wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. W południe barometry wskażą 989 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje z północnego zachodu, dość silnie, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna sięgnie 0 st. C. Wiatr z zachodu będzie silny - do 70-90 km/h. W południe na barometrach zobaczymy do 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z większymi przejaśnieniami i okresowo rozpogodzeniami. Rano przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-2 l/mkw., a po południu i wieczorem przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Zachodni wiatr będzie silny, a rozpędzi się do 70-90 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu do 2-5 cm. Termometry pokażą maksymalnie do 2 st. C. Z zachodu powieje dość silny wiatr, który w porywach będzie osiągał do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 981 hPa.

