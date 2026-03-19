Pogoda na czwartek

W czwartek w większości kraju dominować będzie słoneczna aura. Na południu, wschodzie oraz miejscami w centrum pojawią się chmury kłębiaste. Pod koniec dnia na północy Polski zachmurzenie wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, powieje z północy i północnego zachodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie bardzo niska i utrzyma się w przedziale 40-60 procent. Wszędzie aura wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie pogodną aurę w stolicy. Opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 13 st. C. Wiatr będzie słaby, nadciągnie z kierunku północnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia i Sopot

W czwartek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie nad ranem na niebie pojawi się zachmurzenie duże z przejaśnieniami, natomiast w ciągu dnia będzie pogodnie i bez opadów. Pod wieczór zachmurzenie ponownie wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C do 12 st. C. Wiatr będzie słaby, powieje z kierunku północnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1025 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 13 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C do 14 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i okresami umiarkowany, z kierunku północno-wschodniego. W południe ciśnienie osiągnie 997 hPa i będzie stopniowo spadać.

