W czwartek w centrum i na wschodzie kraju dopisze początkowo dość pogodna aura, spodziewane jest tam małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie niebo całkowicie zasnują chmury i możliwe są tam delikatne opady deszczu oraz towarzyszące im zamglenie. W ciągu dnia pochmurna aura obejmie również północną i centralną część Polski. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie i południu, gdzie zachmurzenie okaże się umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 17-19 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju do 20 st. C na zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, przeważnie będzie umiarkowany. Nad morzem powieje dość silnie, w porywach do 45-55 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 70 procent do 90 procent. Warunki biometeo będą neutralne w północnej połowie kraju i niekorzystne w południowej.

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie wystąpi początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, w ciągu dnia wzrastające do dużego, a następnie całkowitego. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie jeszcze stopniowo rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu czwartek z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1018 hPa i będzie jeszcze stopniowo rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu przyniesie przeważnie całkowite zachmurzenie. Nie można wykluczyć bardzo słabego opadu deszczu/mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu zachmurzenie będzie przeważnie duże. Nie można wykluczyć bardzo słabego opadu deszczu/mżawki. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

Na czwartek w Krakowie prognozuje się zachmurzenie od umiarkowanego do okresowo dużego w drugiej części dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 19 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie stabilne.

