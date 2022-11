Pogoda na dziś - czwartek 17.11. W części kraju spadnie śnieg

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu kraju pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy, spadnie również do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, a powieje z kierunków wschodniego i północno-wschodniego.