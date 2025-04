Czwartek upłynie przeważnie pod znakiem słonecznej aury, ale na południu i wschodzie kraju przejściowo pojawi się więcej chmur. W Karpatach rano i pod wieczór możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju i na południowym zachodzie. Powieje południowy, umiarkowany wiatr, na południowym zachodzie i południu kraju okresami dość silny. Wysoko w górach porywy mogą sięgać do 90 kilometrów na godzinę.