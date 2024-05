Czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na południowym zachodzie kraju prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Po południu w górach i na przedgórzu wystąpią słabe opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach będzie się rozpędzał do 50-60 kilometrów na godzinę.