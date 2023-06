Pogoda na dziś - czwartek, 15.06. Deszczowo i burzowo, lokalnie możliwy grad

Pogoda na dziś. Czwartek 15.06 przyniesie opady deszczu i burze. Lokalnie możliwy jest też grad. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Pojawią się opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie, szczególnie na Mazowszu, Podlasiu i Mazurach, może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół słaby, miejscami umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - czwartek, 15.06

Wilgotność powietrza wahać się będzie od 80 do 90 procent. Wszędzie będzie odczuwalny chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka czwartek z pochmurną aurą, przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Barometry wskażą w południe 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pogodny. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie wyniesie w południe 985 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu. Pojawią się też burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby. Na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy czwartek z dużym zachmurzeniem i deszczem. Prognozuje się też burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Możliwy jest też grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozuje się duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-90 km/h. Może spaść też grad. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl