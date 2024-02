Pogoda na dziś - czwartek 15.02. W połowie kraju spadnie deszcz

Czwartek w północnej połowie Polski zapowiada się pochmurno i pojawią się tam opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym terenie kraju wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo i umiarkowanie.