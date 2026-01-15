Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek, 15.01. Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg

|
Śnieg
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W czwartek, 15.01, w wielu regionach będzie pochmurno. Termometry pokażą od -6 do 3 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym prognozowane są słabe opady śniegu (1-2 centymetrów) na północnym wschodzie Polski oraz deszczu ze śniegiem (lokalnie o charakterze marznącym) na krańcach wschodnich. Ponadto słabe opady deszczu i mżawki spodziewane są na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od -6/-5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na zachodzie. Powieje słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Klatka kluczowa-161329
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 80 do 90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym zachodzie zrobi się chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-161359
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie pochmurno z zamgleniami, bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 0-1 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurnie bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni i południowy, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania pochmurny czwartek z zamgleniami, okresami pojawi się słaby opad deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu czwartek będzie pochmurny z zamgleniami, a okresami ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Termometry wskażą maksymalnie 2-3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z zamgleniami, okresami słabymi opadami deszcz i mżawki. Temperatura wzrośnie do 1-2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-161374
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
