Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę, ale pojawią się również przejaśnienia i rozpogodzenia. W zachodnich regionach mogą pojawić się słabe opady deszczu lub mżawki o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, tylko na północy chwilami będzie silniejszy.