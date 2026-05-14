Prognoza Pogoda na dziś - czwartek, 14.05. Dzień z deszczem i ryzykiem burz

Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

W czwartek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na ogół bez opadów będzie jedynie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i w centrum mogą rozwinąć się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 16-18 st. C w centrum, do 19-20 st. C na południowym wschodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, na ogół umiarkowany, ale na zachodzie - dość silny, a w burzach - silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na wschodzie, gdzie nie przekroczy 60 procent, a najwyższa okaże się na północnym zachodzie - tam wyniesie ponad 80 procent. Na krańcach wschodnich i południowym wschodzie będzie nam chłodno, a na pozostałym obszarze - chłodno. W większości kraju pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie - wyjątkiem będą krańce wschodnie, gdzie warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano w Warszawie spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu przejściowo wzrośnie dużego i może przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie na ogół umiarkowany, okresami - dość silny. Ciśnienie lekko spada, w południe obniży się do 990 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada, a po południu może zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami spadnie deszcz, a po południu możliwa jest burza. Temperatura osiągnie maksymalnie 16 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, a w burzy - silny. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Okresami popada deszcz, a po południu niewykluczona jest burza. Na termometrach pokaże się maksymalnie 16 st. C. Powieje z południowego zachodu, na ogół umiarkowanie, ale okresami - dość silnie, a w burzy silnie. Ciśnienie lekko spada, w południe obniży się do 986 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu przejściowo pojawi się więcej chmur - wówczas możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 18 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany, okresami - dość silny. Ciśnienie lekko spada, w południe obniży się do 977 hPa.

