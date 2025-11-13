Prognoza na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie na ogół pogodną aurę. Jedynie początkowo na wschodzie Polski pojawią się zanikające zamglenia i chmury piętra niskiego. W Bieszczadach przez cały dzień będzie pochmurno. W drugiej części dnia na Pomorzu zaznaczy się wzrost zachmurzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Lokalnie temperatura może sięgnąć nawet 17-18 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, przeważnie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny. W porywach jego prędkość wyniesie 30-50 kilometrów na godzinę, a w górach - 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 90 procent. W całym kraju warunki biometeo okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie początkowo jeszcze możliwe jest zamglenie, później nastanie pogodna aura. Spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, głównie przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy i południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek wystąpi w Gdańsku, Gdyni, Sopocie duże i umiarkowane zachmurzenie, głównie przez chmury piętra wysokiego, a pod koniec dnia również średniego. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania czwartek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Na termometrach będzie maksymalnie 16 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się słaby. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Rano w Krakowie możliwe jest jeszcze zamglenie. Później prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 982 hPa.

