W czwartek będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie, południu i w centrum okresowo pojawią się słabe opady śniegu do 1 centymetra, a na Pomorzu Zachodnim - śniegu z deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 2 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr z zachodu i północnego zachodu okaże się słaby.