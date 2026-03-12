Tutaj nocą pokropi deszcz

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś, czyli na czwartek, 12.03. Aura będzie pochmurna i deszczowa prawie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy kilkanaście stopni Celsjusza.

Czwartek będzie pochmurny. Od zachodu w głąb kraju wędrować mają przelotne opady deszczu do 2-4 l/mkw. Do wieczora padać nie będzie tylko na krańcach południowo-wschodnich. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie maksymalnie od 12 st. C na Nizinach Szczecińskiej i Wrocławskiej, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu.

Warunki biometeo

Najniższa wilgotność powietrza spodziewana jest na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Nie przekroczy tam 60 procent. Najwyższa zapanuje w pasie od Małopolski po Suwalszczyznę. Tam osiągnie ponad 80 procent. W większości kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne. Przechodzić w neutralne będą jedynie w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie mieszkańcom stolicy umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu popada przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się mocno wahać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Po południu opady zanikną. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek przyniesie we Wrocławiu umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotny deszcz. Po południu opady będą zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a po południu - przelotny deszcz. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.