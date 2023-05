Pogoda na dziś - czwartek 11.05. Błękitne niebo i nawet 22 stopnie

czytaj dalej

Koty mruczą przeważnie, kiedy są szczęśliwe. Robią to też z innych powodów, między innymi ze stresu. - Jest to jedno z tych zachowań, które w większości rozumiemy, ale nie do końca - powiedziała w rozmowie z livescience.com doktor Mikel Delgado, konsultantka kocich zachowań.