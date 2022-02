Pogoda na dziś - czwartek 10.02. Na termometrach nawet 12 stopni

Pogoda na dziś. W czwartek będzie się przejaśniać, ale w niewielkiej części kraju. Na pozostałym obszarze Polski należy spodziewać się zachmurzonego nieba, opadów deszczu i mżawki. Termometry wskażą maksymalnie od 4 do 12 stopni Celsjusza.

Czwartek w południowych regionach kraju upłynie z przejaśnieniami. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu nie będzie padać. Dla pozostałej części kraju prognozowana jest natomiast pochmurna aura, okresami możliwe są także opady deszczu lub mżawki rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego i chwilami będzie dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 80-90 procent. Na północy i na wschodzie kraju będzie odczuwalny chłód, natomiast zaś w pozostałych miejscach - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w znacznej większości regionów okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z okresowymi opadami deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno, popada deszcz lub mżawka. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

