Pogoda na dziś - czwartek 08.09. Dla niektórych słońce, dla innych deszcz i burze

W czwartek na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W zachodniej i południowej części Polski pojawią się opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw., a wiatr osiągnie w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południu. Lokalnie jednak na Śląsku i Opolszczyźnie termometry mogą wskazać do 28 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Powieje z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego.