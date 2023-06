Pogoda na dziś - czwartek 08.06. Dzień będzie gorący, ale miejscami zagrzmi

W czwartek, w święto Bożego Ciała, dla południowej i południowo-wschodniej Polski prognozowane jest kłębiaste zachmurzenie, które będzie stopniowo wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a w niektórych miejscach wystąpią burze, podczas których spadnie do 30 l/mkw., możliwy jest też grad. Na pozostałym terenie kraju będzie pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 27-28 st. C w środkowych regionach, do 29 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunku wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie, w porywach rozpędzając się do 70-90 kilometrów na godzinę.