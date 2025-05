W całej Polsce czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia. Nad większością regionów będzie ono umiarkowane i duże, a we wschodniej Polsce momentami całkowite, ale chmurom nie będzie towarzyszył deszcz. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C w zachodnich regionach. Z północy powieje umiarkowany wiatr.