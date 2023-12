Pogoda na dziś - czwartek 07.12. Miejsca bez opadów śniegu lub deszczu będą wyjątkiem

Pogoda na dziś. W czwartek 07.12 w większości kraju należy spodziewać się opadów śniegu. W niektórych regionach może popadać marznący deszcz, dlatego na drogach będzie ślisko. Temperatura osiągnie od -3 do 1 stopnia Celsjusza.

Czwartek we wschodniej i środkowej części kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z zamgleniami i słabymi opadami śniegu, spadnie go od 1 do 5 centymetrów. W zachodnich regionach będzie na ogół bez opadów, nie można jednak wykluczyć, że lokalnie, zwłaszcza wieczorem, popada marznący deszcz powodujący gołoledź.