Pogoda na dziś - czwartek 04.11. Deszcz i silny wiatr, zróżnicowana temperatura

W czwartek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu w większości kraju rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. W zachodnich regionach i na Pomorzu opady będą intensywne, spadnie tam do 40 l/mkw. Wysoko w Sudetach pojawią się opady śniegu z deszczem i śniegu, do 30 centymetrów. Przejaśnienia wystąpią w pasie od Górnego Śląska i Małopolski po centrum kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na północnym zachodzie, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie we wschodnich i północnych regionach kraju. Powieje z kierunku południowo-wschodniego, tylko na zachodzie z północy.