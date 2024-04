Pogoda na dziś - czwartek 04.04

W prawie całym kraju czwartek zapowiada się pochmurno. W drugiej części dnia na południu Polski niebo może się mocniej przejaśniać i rozpogadzać. W ciągu dnia popada również okresowy, słaby deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresowo silniejszy, z porywami sięgającymi do 60 kilometrów na godzinę.