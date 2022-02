Pogoda na dziś - czwartek 03.02. Chłodno i wilgotno, opady różnego rodzaju

W czwartek na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 do 6 stopni Celsjusza. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Drogi będą śliskie.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Przejaśnienia mogą pojawiać się na wschodzie kraju. W zachodnich regionach okresami będą pojawiać się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach może spaść do 2 centymetrów śniegu. Kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, z kierunków zachodnich.