Pogoda na dziś - czwartek 02.06. W wielu miejscach spadnie deszcz, od 17 do 23 stopni

W czwartek na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce będzie pogodnie i na ogół bez opadów. Na pozostałym terenie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne burze, w trakcie których spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku zachodniego, ze słabo i umiarkowanie.