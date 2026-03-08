Pogoda na dziś - 8.03. Taki będzie ostatni dzień tygodnia

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

To będzie pogodna i słoneczna niedziela. Zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże może wystąpić tylko na zachodzie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11-12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15-16 st. C Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Da się odczuć słaby wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Na północy i zachodzie wilgotność powietrza osiągnie ponad 50 procent, a w pozostałej rejonach kraju wyniesie poniżej 50 procent. Mieszkańcom południowego zachodu będzie ciepło, a pozostałej części Polski - komfortowo. Warunki biometeo okażą się korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie będzie pogodnie i słonecznie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. Ciśnienie powoli spada, w południe obniży się do 1020 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna i słoneczna niedziela. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie powoli spada, w południe wyniesie 1032 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu pogodną aurę. Temperatura osiągnie maksymalnie 13-14 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie powoli spada, w południe obniży się do 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby. Ciśnienie powoli spada, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pogodnej aury. Temperatura wyniesie maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie powoli spada, w południe obniży się do 1003 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl