Pogoda na dziś - 26.10. Spadnie deszcz, na Wybrzeżu powieje silniejszy wiatr. Na termometrach do 15 stopni

Pogoda we wtorek 26.10 miejscami będzie deszczowa. Na Wybrzeżu spodziewane są silniejsze porywy wiatru. Termometry pokażą do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - wtorek 26 października w zachodnich regionach kraju zapowiada się pochmurnie z z przejaśnieniami i opadami deszczu. Spadnie do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach możemy liczyć na pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu może chwilami być silniejszy, południowo-zachodni.

Warunki biometeo we wtorek 26.10

Największą wartość wilgotność powietrza we wtorek osiągnie na północnym zachodzie - przekroczy tam 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. W miejscach gdzie spadnie deszcz, biomet okaże się niekorzystny, a w pozostałych regionach - neutralny.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zachmurzenie będzie zmienne, spadnie przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Będzie przeważnie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Prognozowane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Termometry pokażą do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Utrzyma się zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek utrzyma się małe zachmurzenie, po południu wzrośnie do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-zachodni. Ciśnienie w południe sięgnie 1006 hPa, spada.

