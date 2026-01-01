Prognoza na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z opadami śniegu do 2-5 cm, ale na północy i północnym wschodzie kraju będą one miejscami obfite, bo nawet do 10-15 cm. Dodatkowo na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe są przejściowo opady śniegu z deszczem marznącym. Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie i Pomorzu. Nadciągnie południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu do 80 km/h.

Pogoda na czwartek, czyli Nowy Rok Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w Nowy Rok

W wielu regionach wilgotność powietrza w czwartek wyniesie powyżej 90 procent. W całej Polsce warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w Nowy Rok Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie pochmurną aurę, a okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 989 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku czeka nas pochmurna aura, okresami ze śniegiem i śniegiem z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu 1 stycznia możemy spodziewać się pochmurnej aury, okresami ze śniegiem i śniegiem z deszczem marznącym. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 989 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu możemy spodziewać się pochmurnej aury, a okresami śniegu, przejściowo śniegu z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie czeka nas pochmurny pierwszy dzień nowego roku, okresami z opadami słabego śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 980 hPa.

