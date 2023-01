Solidne opady śniegu, mróz i halny. Pogoda na długi weekend

W długi weekend do Polski wróci zimowa pogoda. W piątek, w święto Trzech Króli, spadnie nawet do 10 centymetrów śniegu, a na terenie części kraju zapanuje mróz. Najbliższe dni przyniosą również silny wiatr.

W środę czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu, a na Mazurach i Podlasiu możliwy jest również deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągając prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę. W górach i na Wybrzeżu powieje jednak silnie, w porywach przekraczając 100 km/h.

Czwartek również zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać umiarkowany i dość silny, okresami w porywach dochodzący do 50-80 km/h, zachodni wiatr. W górach i na Wybrzeżu możliwe są porywy do ponad 100 km/h.

Prognoza pogody na długi weekend. Spadnie śnieg i ściśnie mróz

Piątek, na który przypada święto Trzech Króli, będzie pochmurny. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu, którego spadnie do 10 centymetrów. Temperatura maksymalna osiągnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W sobotę śnieg popada na Podlasiu, a na pozostałym obszarze Polski zrobi się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na niedzielę synoptycy zapowiadają na ogół pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach dochodząc do 50-70 km/h. Powieje halny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

