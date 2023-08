Prognoza na długi weekend sierpniowy. Sprawdź, czy wróci lato, czy będzie cieplej

Jaka pogoda będzie w długi weekend sierpniowy? Czy wróci lato? Kiedy znów będzie ciepło? To pytania, które zadaje sobie wielu Polaków planujących przedłużony wypoczynek w związku z wolnym dniem we wtorek 15 sierpnia. Najnowsze wyliczenia synoptyka tvnmeteo.pl pokazują, że aura wynagrodzi nam stosunkowo chłodny i pochmurny początek miesiąca. Sprawdź prognozę pogody na 12-15 sierpnia.

Sierpień zaczął się chłodno i kapryśnie. Pogoda w niektórych częściach kraju przypomina jesienną. Szczęścia nie mają zwłaszcza ci, którzy spędzają właśnie teraz urlop nad Morzem Bałtyckim lub mazurskimi jeziorami. Letnia pogoda powróci jednak do Polski w długi weekend (12-15 sierpnia) - przewiduje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski. Znów zrobi się bardzo gorąco, a nawet upalnie.

Prognoza pogody na długi weekend

Sobota 12 sierpnia w zachodniej połowie Polski i w centrum zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, przez 23 st. C w środkowej części kraju i na Podkarpaciu, do 25 st. C na północnym zachodzie i 26 st. C na Dolnym Śląsku.

W niedzielę w zachodnich regionach pojawią się opady deszczu i burze. W centrum zachmurzenie będzie umiarkowane, a na wschodzie okaże się małe. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. na Pomorzu, do 28-29 st. C w środkowej i południowej Polsce, niewykluczone, że w Małopolsce temperatura wzrośnie do nawet 30 st. C.

Powrót upałów

Poniedziałek przyniesie deszcz i burze w południowo-zachodniej części kraju. W pozostałych regionach dzień upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. Temperatura maksymalna osiągnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 28 st. C na północnym zachodzie i 30 st. C w środkowej Polsce, do 32-33 w południowych regionach.

Na wtorek dla wschodniej części kraju prognozowane jest małe zachmurzenie, w centrum i na zachodzie zaś - umiarkowane. Opady deszczu z burzami wystąpią w północno-zachodniej części Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 st. C na północnym wschodzie, przez 30 st. w rejonie Pomorza Zachodniego i 32 st. C w środkowych regionach, do 33-34 st. C na południu kraju.

