Pogoda na długi weekend sierpniowy. Nie zabraknie gorących i burzowych chwil

W długi weekend sierpniowy czeka nas miejscami gorąca aura. Nie zabraknie też gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Pojawią się burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu i silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek 12 sierpnia na północy Polski zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze kraju - zmienne. Przelotny deszcz, o natężeniu do 10 litrów na metr kwadratowy, oraz burze wystąpią w południowo-wschodniej oraz częściowo centralnej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na południowym wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Jedynie w burzach może osiągać silniejsze porywy, dochodzące do 80 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na długi weekend sierpniowy

W sobotę 13 sierpnia w południowej połowie kraju zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu o wysokości do 10 l/mkw. Lokalnie pojawią się tam też burze z opadem do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju sobota zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 24 st. C na południu i południowym wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na północnym zachodzie. Wiatr, wschodni, będzie umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, bo osiągający prędkość 40-60 km/h.

Na północy kraju w niedzielę 14 sierpnia będzie pogodnie. Poza tym spodziewamy się zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz. Kiedy zagrzmi, mocniej popada i powieje. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Podkarpaciu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, wschodni i północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny - o prędkości 40-60 km/h.

W poniedziałek 15 sierpnia na wschodzie i w centrum popada przelotny deszcz, lokalnie wystąpią też burze (z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Podkarpaciu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl