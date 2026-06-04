Prognoza Długi weekend czerwcowy trwa. Co przyniesie pogoda Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W okresie prognozy Polska znajdzie się w zasięgu strefy pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, który już w nocy przyniesie słabe opady deszczu na zachodzie. W ciągu dnia strefa wielkoskalowych, ciągłych opadów deszczu obejmie głównie zachodnią połowę Polski. Następnie w ciągu dnia przesuwać się będzie w kierunku północno-wschodnim, w efekcie czego przelotne opady i burze prognozowane są również na wschodzie i północnym wschodzie.

W rejonie Pomorza, Kujaw i Wielkopolski będzie obszarem przez niemal cały dzień dominować będzie pochmurna i deszczowa aura, a miejscami spadnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W godzinach popołudniowych uważać na siebie powinni mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Tam prognozowanym tam burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu oraz lokalnie opady gradu. Groźne zjawiska pogodowe widać też w prognozie zagrożeń IMGW.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na długi weekend

W piątek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. W zachodnich regionach okaże się ono umiarkowane, a przejściowo będą im towarzyszyć intensywne, ciągłe opady deszczu od godzin porannych rzędu 5-15 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. Na wschodzie opady będą przelotne, w drugiej części dnia spodziewane są burze z opadami do 10-30 l/mkw. i możliwym gradem. Na termometrach zobaczymy od 17-19 stopni Celsjusza na zachodzie do 23-25 st. C na wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni, jedynie na wschodzie południowy wiatr.

W sobotę i niedzielę czeka nas trochę stabilizacji w pogodzie, co nie oznacza braku i chmur opadów. Te w sobotę prognozowane są lokalnie na północy i zachodzie, będą one słabe o charakterze przelotnym. W niedzielę więcej chmur i opady przelotne początkowo pojawią się na zachodzie Polski, a pod wieczór również w centrum, miejscami możliwe są słabe burze.

Coraz cieplej

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Lokalnie na północy i zachodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 21-22 st. C na północy do 23-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie początkowo na zachodzie, a w drugiej części dnia również w centrum, prognozowane jest duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, wystąpi tam również ryzyko burzy. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na północy do 24-26 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Zrobi się gorąco

Poniedziałek zapowiada się z pogodną aurą oraz przelotnymi opadami deszczu i burzami na północy Polski. Termometry wskażą od 21-23 st. C na północy do 24-26 st. C na pozostałym obszarze kraju. Nadciągnie słaby, północno-zachodni wiatr.

Wtorek przyniesie na ogół pogodną aurę. Jedynie na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27-28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zachodni wiatr.