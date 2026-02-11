Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na czwartek, 12.02. Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem

|
Mglista, pochmurna aura
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Czwartek przyniesie pochmurną aurę z bardzo niskim ciśnieniem oraz opadami w wielu rejonach kraju. Ponurą pogodę nieco wynagrodzi temperatura, która miejscami osiągnie nawet dwucyfrowe wartości.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Czwartek zapowiada się pochmurnie i z niewielkimi przejaśnieniami na południowym wschodzie i lokalnie na południu. Początkowo będzie padać praktycznie w całej Polsce, ale od południa opady zaczną zanikać. Jeśli chodzi o charakter opadów, to będą to głównie słaby i umiarkowany deszcz i mżawka, a w północno-wschodniej części kraju deszcz ze śniegiem (mokry śnieg), lokalnie zamarzający i powodujący gołoledź. W północnej połowie kraju przez cały dzień utrzymywać się będą silne zamglenia i lokalne mgły.

Temperatura osiągnie maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4-8 st. C w centrum kraju, do 9-12 st. C na południu. Powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie na północy, dość silnie i lokalnie silnie na południu. W rejonie górskim porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę, a na szczytach - powyżej 80 km/h.

Klatka kluczowa-222341
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W czwartek wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - osiągnie od 80 procent na południowym zachodzie do ponad 95 procent na północy i częściowo w centrum. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w całym kraju.

Klatka kluczowa-222326
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na czwartek - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka ponury dzień. Zapanuje zachmurzenie całkowite, pojawią się opady deszczu i mżawki, rozwinie się silne zamglenie, a okresami mgła. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 971 hektopaskali i będzie się wahać.

Pogoda na czwartek - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście chmury całkowicie zakryją niebo. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznące, silne zamglenie, a okresami mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje słabo z kierunków wschodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa i będzie się wahać

Pogoda na czwartek - Poznań

W Poznaniu będzie pochmurno. Wystąpią opady deszczu i mżawki oraz silne zamglenie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 971 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na czwartek - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, które okresami przyniesie słabe opady deszczu i mżawki. Na termometrach pokaże się maksymalnie 10 st. C. Powieje słabo, okresami umiarkowanie, z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 967 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na czwartek - Kraków

Dzień w Krakowie zacznie się od zachmurzenia i szybko zanikającego, słabego deszczu. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, a następnie umiarkowane. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 957 hPa i będzie się wahać.

Klatka kluczowa-222317
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
