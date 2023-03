Synoptyk: będzie bardzo ciepło, ale na horyzoncie widać też dotkliwe ochłodzenie i opady śniegu

Pogoda zafunduje nam dużo atrakcji. Najbliższe dni nadal będą ciepłe, z temperaturą dochodzącą do 17 stopni Celsjusza. Codziennie będzie padać deszcz, a w weekend pojawią się burze. Później dotkliwie się ochłodzi, miejscami będzie tylko kilka stopni powyżej zera, a do tego wrócą opady śniegu. W prognozie widać również porywisty wiatr.

W ciągu najbliższej doby związany z niżem Gerson wędrującym nad północną Rosją chłodny front atmosferyczny zalegać ma jeszcze nad wschodnią częścią naszego kraju. Za nim we wtorek rozbuduje się klin wyżowy. Ten układ baryczny ma jednak kształtować pogodę na zachodzie i w centrum kraju krótko. Od zachodu po południu we wtorek wkroczy front ciepły, związany z rozległym, wieloośrodkowym wirem niżowym znad Oceanu Atlantyckiego - informuje synoptyk tvnemteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Atlantycki niż będzie kształtować aurę w naszym kraju do końca tygodnia. W ciągu kolejnych dni z zachodu mają płynąć masy powietrza polarnego morskiego, niosące pochmurną pogodę i wiosenne przelotne opady deszczu. Jak wyjaśnia synoptyk, od środy temperatura zacznie rosnąć wraz z napływem z południowego zachodu cieplejszych mas powietrza, ale weekend wkroczy do kraju front chłodny, piętrząc mocno chmury i niosąc miejscami burze. Na kilka dni znacznie się ochłodzi.

Nawet 17 stopni, ale i porywisty wiatr

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Pod wieczór popada też na krańcach zachodnich. Bez opadów będzie na ogół w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Na środę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W południowo-wschodniej części kraju nie powinno padać, a w pozostałych regionach okresami możliwe są opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę, ale będzie się również przejaśniać. Wystąpią okresowe opady deszczu, zwłaszcza w północnych regionach, gdzie spadnie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w środkowej Polsce, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Piątek w większości kraju upłynie z pochmurną aurą z przejaśnieniami, a od zachodu będą przemieszczać się przelotne opady deszczu rzędu 1-10 l/mkw. Padać nie powinno w rejonie Podkarpacia i tam też pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pogórzu Karpackim. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 50-80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

W sobotę wszędzie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw., a w centrum i na wschodzie kraju możliwe są również burze z opadami do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 12 st. C w środkowych regionach, do 15 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Niedziela na obszarze całej Polski przyniesie okresowe opady deszczu do 5-15 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu, przez 13 st. w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzający się do 60-80 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Śnieg możliwy na początku kolejnego tygodnia

Poniedziałek przyniesie przelotne opady śniegu. Spadnie do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna osiągnie od 3-4 st. w rejonie Pomorza, przez 5-6 st. w środkowej części kraju, do 7 st. C na południu.

W ciągu kolejnych dób, a więc we wtorek i środę, nocami w niektórych częściach Polski przy rozpogodzeniach możliwy jest kilkustopniowy mróz. Temperatura może spadać do -5 st. C.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl