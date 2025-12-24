Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści

|
AdobeStock_1811684334
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na Boże Narodzenie. W święta w całym kraju będzie mroźnie, ale za to dopisze pogodna i słoneczna aura. Weekend upłynie pod znakiem zdecydowanie bardziej dynamicznej aury.

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Hella znad Morza Północnego, w strumieniu chłodnego, mroźnego powietrza o cechach powietrza arktycznego. Napływać ono będzie znad Skandynawii. Stąd w nocy, przy bezchmurnym niebie, temperatura o poranku spadnie miejscami do -13 stopni Celsjusza, lokalnie nawet poniżej.

W czwartek całodobowy mróz utrzyma się w całym kraju, a na niebie dominować będzie pogodna i słoneczna aura. W drugiej części dnia chmur przybędzie na północnym wschodzie kraju - będzie to zachmurzenie frontu ciepłego, za którym już w piątek napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze znad Atlantyku. Powróci ponownie pochmurna i ponura aurą, początkowo na północy i w centrum kraju, wieczorem również na południu Polski. W związku z powyższym kolejne noce będą już zdecydowanie cieplejsze.

Co nas czeka po świętach?

Weekend upłynie pod znakiem zdecydowanie bardziej dynamicznej aury z przewagą dużego zachmurzenia oraz z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu na wschodzie kraju. Z północy ponownie napłyną ma do Polski chłodne masy powietrza, a wszystko w towarzystwie dość silnego i porywistego, północno-zachodniego wiatru, który negatywnie wpłynie na temperaturę odczuwalną.

Klatka kluczowa-119751
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na święta Bożego Narodzenia

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na krańcach południowych oraz w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie około -4/-3 st. C, jedynie na Pomorzu osiągnie -2/-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Drugi dzień Świąt przyniesie na przeważającym obszarze kraju duże i całkowite zachmurzenie. Jedynie na południu i zachodzie początkowo dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/0 st. C na południu i w centrum Polski do 2-4 st. C na północy. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie ze słabymi opadami deszczu i mżawki w rejonie północno-wschodniej Polski. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na południu i w centrum Polski do 3 st. C na północy. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Jedynie na wschodzie zrobi się pochmurno i tam przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu na wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na południowym wschodzie do 3-4 st. C północnym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-119764
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyZima
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Odwiedza kolejne kraje
Ciekawostki
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
Prognoza
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
Świat
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
Świat
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom