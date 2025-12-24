Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Hella znad Morza Północnego, w strumieniu chłodnego, mroźnego powietrza o cechach powietrza arktycznego. Napływać ono będzie znad Skandynawii. Stąd w nocy, przy bezchmurnym niebie, temperatura o poranku spadnie miejscami do -13 stopni Celsjusza, lokalnie nawet poniżej.

W czwartek całodobowy mróz utrzyma się w całym kraju, a na niebie dominować będzie pogodna i słoneczna aura. W drugiej części dnia chmur przybędzie na północnym wschodzie kraju - będzie to zachmurzenie frontu ciepłego, za którym już w piątek napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze znad Atlantyku. Powróci ponownie pochmurna i ponura aurą, początkowo na północy i w centrum kraju, wieczorem również na południu Polski. W związku z powyższym kolejne noce będą już zdecydowanie cieplejsze.

Co nas czeka po świętach?

Weekend upłynie pod znakiem zdecydowanie bardziej dynamicznej aury z przewagą dużego zachmurzenia oraz z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu na wschodzie kraju. Z północy ponownie napłyną ma do Polski chłodne masy powietrza, a wszystko w towarzystwie dość silnego i porywistego, północno-zachodniego wiatru, który negatywnie wpłynie na temperaturę odczuwalną.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na krańcach południowych oraz w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie około -4/-3 st. C, jedynie na Pomorzu osiągnie -2/-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Drugi dzień Świąt przyniesie na przeważającym obszarze kraju duże i całkowite zachmurzenie. Jedynie na południu i zachodzie początkowo dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/0 st. C na południu i w centrum Polski do 2-4 st. C na północy. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie ze słabymi opadami deszczu i mżawki w rejonie północno-wschodniej Polski. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na południu i w centrum Polski do 3 st. C na północy. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Jedynie na wschodzie zrobi się pochmurno i tam przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu na wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na południowym wschodzie do 3-4 st. C północnym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com