Pogoda na Boże Narodzenie. Wichury mogą uderzyć tuż przed świętami. "Porywy o sile huraganu"

Najnowsza prognoza pogody na Boże Narodzenie pokazuje ochłodzenie i szansę na opady śniegu. Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, możliwy jest "zimowy epizod". Warto zwrócić jednak uwagę na to, co czeka nas tuż przed świętami. W Polskę mogą uderzyć wichury, a wiatr w porywach może przekraczać na nizinach nawet 100 kilometrów na godzinę. Sprawdź wstępną prognozę pogody na Wigilię, 25 i 26 grudnia.

- Na pogodę w nadchodzącym tygodniu będzie wpływać wielki wir niżowy. Kolejne fronty przyniosą dużo wilgoci, a temperatura najpierw wzrośnie nawet do około 10 stopni, by w środę i czwartek nieco opaść wraz z wnikaniem chłodniejszych mas powietrza z północy. Deszcz może zamienić się w mokry śnieg - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wichury możliwe przed świętami

Jak zapowiada, "przed świętami ciepłe masy powietrza ścierać się będą i przepychać z chłodniejszymi z północy". - Polska będzie w strefie tych starć, stąd pogoda bardzo dynamiczna i sztormowa. Pod koniec tygodnia wiatr może przekroczyć w porywach 100 kilometrów na godzinę, gdyż znajdziemy się w strumieniu bardzo szybko przemieszczjącego się powietrza polarnego. Tuż przed świętami możliwe są niebezpieczne wichury - podkreśla nasza synoptyk. W piątek na przeważającym obszarze kraju wiatr będzie rozpędzać się w porywach do 70-90 km/h, a na Pomorzu nawet do 120 km/h.

- W nocy z soboty na niedzielę położenie tego niżu jest prognozowane na Danię i zachodni Bałtyk. Jeżeli potwierdzi się rozwój tego dynamicznego wiru, to czeka nas bardzo wietrzna Wigilia. Nocą z 23 na 24 grudnia porywy wiatru w środkowej Polsce mogą ponad 100 km/h, co oznacza, że w Wigilię może być dużo sprzątania po wichurach nie tylko na północy, ale i w centrum kraju - dodaje.

W święta "zimowy epizod"

Pogoda na Wigilię

W wigilijny wieczór będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu kraju będzie padać deszcz przechodzący w śnieg, a w północnych regionach wystąpią opady samego śniegu. Padać nie powinno w centrum. Temperatura wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na północy kraju, przez 4 w środkowych regionach i na południowym zachodzie, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z kierunku zachodniego w porywach osiągnie prędkość 50-70 km/h.

Pogoda na Boże Narodzenie

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia również przyniesie duże zachmurzenie z opadami śniegu w północnej i wschodniej Polsce. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum i na północnym zachodzie kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego zachodu będzie wiać porywisty wiatr, który rozpędzi się do 50-70 km/h.