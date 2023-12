Synoptyk o pogodzie w Boże Narodzenie: czeka nas dużo zamieszania

Aktualna prognoza pogody na Boże Narodzenie pokazuje, że śnieg będzie się pojawiać, jednak najczęściej w towarzystwie deszczu. a termometry w większości kraju wskażą dodatnie wartości. Sprawdź wstępną prognozę pogody na Wigilię, 25 i 26 grudnia.

- Zatoka chłodu, tworząca się przed świętami nad północno-zachodnią i zachodnią Europą, przyspiesza. Pogodę przed świętami Bożego Narodzenia i w ich trakcie ma kształtować silny wir niżowy, z centrum przemieszczającym się nad Morzem Norweskim i Skandynawią w kierunku północno-zachodniej Rosji. To układ, który ściągnie arktyczne zimno nad północny zachód i centrum Europy. Czeka nas wędrówka frontów atmosferycznych - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na Wigilię

W Wigilię nad Polską będzie przemieszczać się chłodny front z opadami deszczu, które mają przechodzić w deszcz ze śniegiem, a na północy kraju w sam śnieg. W wieczór wigilijny temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w środkowej i północno-zachodniej części kraju, do 5-6 st. C w południowych regionach. Wiatr, wiejący z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, w porywach osiągnie prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w święta Bożego Narodzenia tvnmeteo.pl

Pogoda na Boże Narodzenie

W czasie świątecznych dni od zachodu nad Polskę będzie nacierać ciepły front atmosferyczny. Wystąpią opady mokrego śniegu, szczególnie w zachodniej, północnej i centralnej części kraju. Na południowym zachodzie kraju będą one ponownie przechodzić w śnieg z deszczem.

W Boże Narodzenie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 0 st. C w rejonie Suwalszczyzny, przez 1 st. C w centrum i na południowym wschodzie, do 2-3 st. na zachodzie kraju. Zachodni i północno-zachodni wiatr w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

26 grudnia, drugi dzień świąt, najchłodniej zapowiada się w północno-wschodniej Polsce, gdzie temperatura wyniesie -1 st. C. W środkowych regionach termometry pokażą 1 st. C, na południowym wschodzie będą 2 st. C, a osoby przebywające w zachodniej części kraju zobaczą od 3 do 4 st. C. Wiatr, nadciagający z południowego zachodu i południowego wschodu, w porywach powieje z prędkością 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura na święta Bożego Narodzenia Ventusky

"Pewne jest, że czeka nas dużo zamieszania"

Jak podsumowuje nasza synoptyk, "w prognozach widoczny jest front za frontem. W związku z dość długim horyzontem czasowym prognozy pewne jest tylko, że czeka nas dużo zamieszania".

- Ale sama zatoka chłodu rozwijająca się już z modelach od dawna przyniesie ochłodzenie. Pytanie tylko czy przed świętami, czy na same święta - dodaje.

