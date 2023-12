Pogoda na Boże Narodzenie. Czy święta będą białe?

Prognoza pogody na Boże Narodzenie. Jakie warunki atmosferyczne będą panować podczas świąt? Sprawdź wstępną prognozę pogody na Wigilię, 25 i 26 grudnia przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.

Pogoda na Wigilię

Jak pokazują sobotnie prognozy, w Wigilię niebo nad Polską będzie pochmurne. Na południu spodziewane są opady deszczu, a w regionach północno-zachodnich - deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym wschodzie. Powieje przeważnie zachodni wiatr, umiarkowany, ale w w porywach osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Boże Narodzenie

Pierwszy dzień świąt przyniesie nam pochmurną aurę, ale przeważnie nie będzie padać - deszcz pojawi się tylko w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C w rejonie Suwalszczyzny, poprzez 1 st. C w centrum i na południowym zachodzie, do 2 st. na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie.

W drugi dzień świąt niebo nad Polską również będzie pochmurne, a na Podkarpaciu może popadać śnieg. Termometry wskażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w środkowej Polsce, do nawet 4 st. C na zachodzie. Na północy wiatr powieje z południowego zachodu, a na południu - z północnego wschodu. Będą to słabe podmuchy.

