"Kulminacja dynamicznej pogody" przed Bożym Narodzeniem. Co w święta? Czy spadnie śnieg?

Pogoda na Boże Narodzenie. Przed świętami nad Polskę nadciągną wichury. Porywy będą przekraczać nawet 100 kilometrów na godzinę, a silny wiatr nie ustanie także w Wigilię i święta. W prognozie na nadchodzące dni widać dużo opadów. W części kraju jest szansa na to, że pojawi się śnieg.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W najbliższych dniach Polska będzie znajdować się w zasięgu bardzo aktywnych wirów niżowych, przemieszczających się nad Skandynawią. Wraz z towarzyszącymi im frontami przyniosą mieszane opady oraz silny i porywisty wiatr - informuje synoptyk tvnmete.pl Daniel Kowalczyk.

Jak podkreśla, "wchodzimy w okres dynamicznej pogody, której kulminacja nastąpi w piątek i sobotę". Wówczas wiatr w porywach będzie rozpędzać się nawet do 70-90 kilometrów na godzinę w głębi lądu, a w górach i nad morzem prędkość wiatru przekroczy 100 km/h.

Wichury, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

W środę będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy. W południowych regionach popada również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach w większości kraju osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę, na zachodzie i Pomorzu do 70 km/h.

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na wschodzie i południu w niektórych miejscach spadnie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu i Mazurach do 8 st. C na Ziemi Gorzowskiej. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h, tylko na Wybrzeżu do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami będą występować opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie silny i porywisty, w porywach do 70-90 km/h, a na Wybrzeżu do 120 km/h.

Sobota również przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 1-5 l/mkw., a w północno-wschodniej części kraju spadnie od 2 do 5 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni, silny, okresami w porywach rozpędzający się do 70-90 km/h.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Pogoda na Wigilię

Niedziela, czyli Wigilia, zapowiada się pochmurno. Na przeważającym obszarze Polski będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie popada sam śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C w północno-wschodniej części kraju do 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze zmieniających się kierunków w większości kraju powieje umiarkowanie i dość silnie, a na południowym zachodzie silnie, w porywach osiągając prędkość 60-80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na Boże Narodzenie

W poniedziałek, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, będzie pochmurno z opadami na ogół deszczu, a na północnym wschodzie Polski popada deszcz ze śniegiem. Niewielkie przejaśnienia możliwe są w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km/h.

Na drugi dzień świąt, czyli wtorek, prognozowana jest pochmurna aura. We wschodnich regionach pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Przejaśniać będzie się na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach osiągając do 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl