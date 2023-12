Widać ochłodzenie i śnieg. Czy w święta zrobi się biało? Najnowsza prognoza na Boże Narodzenie

Pogoda na Boże Narodzenie. Tuż przed Wigilią do Polski dotrze arktyczne powietrze, a wraz z nim pojawią się przelotne opady śniegu. W prognozie pogody na najbliższe dni widać również deszcz i porywisty wiatr.

W ciągu najbliższej doby pogodę w Polsce będzie kształtować głęboki układ niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych. Centrum niżu będzie przemieszczać się znad Morza Norweskiego w kierunku południowej Szwecji. Do Polski początkowo napłynie ciepłe i wilgotne powietrze znad Oceanu Atlantyckiego, a następnie zdecydowanie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego znad północnej Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W czwartek będzie pochmurno z opadami deszczu od 2-5 litrów na metr kwadratowy na wschodzie do 5-10 l/mkw. w centralnej i zachodniej części kraju. Na Suwalszczyźnie przejściowo popada również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie dość silny, a w porywach silny, na zachodzie kraju osiągający prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowo-zachodniego.

Spadnie śnieg, bardzo silnie powieje

- Przed nami okres bardzo dynamicznej i zmiennej aury, której przyczyną są dwa główne ośrodki baryczne. To stabilny i silny Wyż Azorski znad Atlantyku oraz rozległy Niż Islandzki znad północnej Skandynawii i Morza Barentsa, który obejmuje swoim zasięgiem całą północną oraz częściowo zachodnią i środkową część kontynentu. Układ wysokiego ciśnienia kieruje do Europy ciepłe i wilgotne powietrze, natomiast za sprawą niżu napływają wilgotne i chłodne masy - wyjaśnia nasz synoptyk. Jak dodaje, "frontom atmosferycznym towarzyszyć będą liczne opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem i śniegu, oraz porywisty północno-zachodni i zachodni wiatr".

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami w zachodnich i południowych regionach. W całej Polsce pojawią się jednak przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach bardzo silny, rozpędzający się w większości kraju do 70-90 km/h, a na Wybrzeżu do ponad 100 km/h.

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady śniegu, a lokalnie będzie się wypogadzać. Temperatura maksymalna osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum Polski, do 2 st. C na zachodzie. Z kierunku północno-zachodniego powieje dość silny wiatr, dochodzący do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na Wigilię

Niedziela, czyli Wigilia, przyniesie pochmurną aurę. Wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, a ich strefa będzie przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Opady nie dotrą tylko na północny wschód. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5-7 st. C na zachodzie kraju. Będzie wiać umiarkowany, w porywach dość silny, wiatr z zachodu. Momentami będzie osiągał prędkość do 40-60 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Pogoda na Boże Narodzenie

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, poniedziałek, zapowiada się pochmurno. Będzie padać deszcz, a w północno-wschodniej części kraju pojawi się także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Drugiego dnia świąt, we wtorek, będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Wszędzie wystąpią słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie Polski spadnie też deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, dość silny i porywisty, rozwijający prędkość 50-70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl