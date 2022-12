Gdzie będzie szansa na śnieg? Pogoda na święta Bożego Narodzenia

Czy na święta spadnie śnieg? W Wigilię i Boże Narodzenie wystąpią zarówno opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Oznacza to, że w niektórych częściach kraju nadchodzące święta będą białe. Miejscami chwyci lekki mróz, ale będą też regiony, gdzie na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni. Drugi dzień świąt w niektórych regionach przyniesie porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek zapowiada się pochmurnie z niewielkimi przejaśnieniami. Poza tym popada słaby deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z południowego zachodu i zachodu. W porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 23-27.12 ventusky.com

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie

W Wigilię wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, popada też deszcz. Miejscami - od Pomorza, przez Mazowsze, aż po Lubelszczyznę - opady przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na ulicach może pojawić się błoto pośniegowe i zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W pierwszy dzień świąt czeka nas zmienne zachmurzenie. Na Podlasiu spadnie do trzech centymetrów śniegu, na Mazurach i wschodnim Mazowszu popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.

Prognozowane opady w dniach 23-27.12 ventusky.com

Pogoda na drugi dzień świąt

Drugi dzień świąt upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na Podlasiu sypnie do trzech centymetrów śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-80 km/h. W strefie brzegowej może osiągać prędkość ponad 100 km/h.

We wtorek na Pomorzu pojawi się deszcz, natomiast na Mazurach i Podlasiu spadnie do trzech centymetrów śniegu. Pozostałym regionom Polski dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje do 50-70 km/h, z zachodu. W strefie brzegowej porywy rozpędzą się do ponad 90 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 23-27.12 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl