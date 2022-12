Pogoda na Boże Narodzenie. Jeśli śnieg, to tylko z deszczem

Pogoda na Boże Narodzenie zapowiada się niezbyt zimowo. Prognozowane są chmury, opady deszczu i silny wiatr. Tylko lokalnie może pojawić się deszcz ze śniegiem. A jakiej pogody możemy spodziewać się po świętach? Sprawdź najnowszą prognozę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem pochmurnych, niosących ciepłe i wilgotne masy powietrza niżów o rodowodzie atlantyckim, przemieszczających się w kierunku północno-wschodniej części Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Wraz z niżami nad Polską przemieszczają się kolejne strefy frontowe. Oznacza to, że czeka nas kontynuacja pochmurnej, deszczowej i wietrznej aury z okresami rozpogodzeń, których najwięcej można spodziewać się w połowie nadchodzącego tygodnia. Wówczas nad naszymi południowymi sąsiadami przemieści się wyż, poprawiając na krótko pogodę również w Polsce. Końcówka tygodnia przyniesie powrót strefowej cyrkulacji z kolejnymi frontami.

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie

Wigilia zapowiada się pochmurno. Spodziewane są też opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie możliwe jest 15 l/mkw. Na Kujawach i Pomorzu możliwy jest deszcz ze śniegiem. Padać nie powinno wyłącznie w północno-wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum, do 9 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni, skręcający na południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Na południu chwilami jego porywy mogą być silniejsze i osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na pierwszy i drugi dzień świąt

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami, głównie na południu i zachodzie kraju. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie słabo popada deszcz ze śniegiem o sumie 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo powieje z południa.

Drugi dzień świąt będzie pochmurny i deszczowy. Suma opadów w większości kraju sięgnie 5-10 l/mkw., tylko lokalnie na północy będzie padać silniej - do 10-20 l/mkw. Na Podlasiu wystąpi za to deszcz ze śniegiem. W drugiej części dnia jest szansa na przejaśnienia, ale jedynie w południowo-zachodnich regionach Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych powieje umiarkowanie i okresami dość silnie - do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Jaka pogoda po świętach?

We wtorek mieszkańcy północy, wschodu oraz częściowo centrum kraju muszą spodziewać się przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 1-5 l/mkw. Na północnym wschodzie pojawi się śnieg - prognozowana suma opadów to 5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie kraju. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. Jego porywy mogą osiągać do 50-70 km/h.

Środa na północy i wschodzie przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Mazurach prognozowane są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W południowo-zachodnich regionach mogą pojawić się większe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu i zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

