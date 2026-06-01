Prognoza Ciemne chmury w prognozie na Boże Ciało. Pogoda na długi weekend Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, rozciągającym się od Atlantyku po Włochy i Bałkany. Pogodę kształtuje niż Mechtylda z centrum wędrującym znad Węgier w stronę Rumunii, a związany z nim front atmosferyczny obejmuje wschodnią ścianę kraju. Pozostałe regiony znajdują się poza zasięgiem deszczowych frontów. W nocy nad Polską zalegać ma umiarkowanie chłodna masa powietrza polarnego, ale we wtorek od południa wsunie się klin ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Na południowym zachodzie kraju temperatura może przekroczyć 25 stopni Celsjusza, a wysoko w Karkonoszach osiągnąć nawet 14-15 stopni.

W kolejnych dniach czeka nas ciąg dalszy typowej dla czerwca pogody, mieszczącej się w normach. W środę dostaniemy się pod wpływ kolejnego układu niżowego znad Wielkiej Brytanii i Morza Północnego. Zachód, południe i centrum kraju znajdą się w zasięgu deszczowo-burzowego frontu. W czwartek front mocniej zaznaczy się nad Polską, obejmując głównie regiony wschodnie i centralne.

Opuści nas on w piątek, ale za nim od zachodu wkroczy kolejny chłodny front z nową porcją przelotnego deszczu i burz. Ciepła masa powietrza zacznie być wypierana od zachodu przez masy polarnomorskie znad Atlantyku. W sobotę pod kłębiącymi się chmurami zrobi się chłodnej, choć opady występować będą jeszcze na wtórnym froncie na północy kraju. W niedzielę lokalnie na północy kraju może miejscami słabo padać, a od południa wlewać się ma ponownie ciepłe powietrze znad południowej Europy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek rano lokalnie może być mglisto, z widzialnością ograniczoną do 100-1000 metrów. Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce okresowo chmur będzie więcej, popada do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie mogą wystąpić burze z silniejszymi opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą od 22 st. C na Kaszubach i wschodnich krańcach Polski, poprzez 24 st. C w regionach centralnych, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubskiej. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.

Zachmurzenie umiarkowane i duże zapanuje nad Polską w środę. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju dzień upłynie bez opadów, ale w pozostałych regionach może spaść do 5-20 l/mkw. deszczu, a miejscami nawet zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na zachodzie i południu do 26 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Powieje na ogół południowo-wschodni umiarkowany wiatr.

Pogoda na Boże Ciało

Czwartek, czyli Boże Ciało, na południowym zachodzie upłynie pod znakiem rozpogodzeń i zaniku opadów. W innych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami deszcz o natężeniu do 5-15 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na południu. Wiatr wiejący z południowego zachodu będzie umiarkowany, tylko w burzach silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na długi weekend

W piątek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz do 5-20 l/mkw., może także zagrzmieć. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu do 25 st. C w centralnej Polsce. Powieje południowy i zachodni umiarkowany wiatr. Na wschodzie będzie on dość silny.

Niebo nad Polską w sobotę przysłonią kłębiaste chmury. Na północnym zachodzie, północy oraz południowym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 22 st. C w centralnych regionach, do 23 st. C na Śląsku. Na ogół zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, miejscami na północy przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje na ogół z zachodu.