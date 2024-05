Pogoda na Boże Ciało i długi weekend. Już jutro rozpoczyna się długi weekend czerwcowy. Czy pogoda dopisze? Sprawdź prognozę przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Daniela Kowalczyka.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Przed nami okres pogody, która kształtowana będzie w obszarze obniżonego ciśnienia - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Wyż rosyjski, który we wschodniej części kraju dość długo zapewniał suchą i bardzo ciepłą aurę, nieco osłabł. Pozwolił tym samym na wpuszczenie wilgotnych i nieznacznie chłodniejszych, ale w dalszym ciągu dość ciepłych mas powietrza atlantyckiego w głąb kontynentu. Sprowadzane są one do naszego kraju przez niż Orinoco, który w ciągu najbliższej doby przemieści się znad Morza Północnego w rejon środkowych Niemiec, a w kolejnych dniach przewędruje przez Czechy i Polskę, docierając na początku przyszłego tygodnia w rejon Państw Bałtyckich. Wraz z niżem wędrują fronty atmosferyczne, na których kłębić się będą chmury przynoszące przelotne opady deszczu i miejscami burze.

Pogoda na Boże Ciało. Co przyniesie długi weekend

Czwartek 30.05 zapowiada się przeważnie pochmurno. W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze z opadami do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 26 st. C na północnym wschodzie. Południowo-wschodni wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz silny i porywisty.

W piątek 31.05 tylko na wschodzie i północnym wschodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Wystąpią przelotne opady deszczu i lokalne burze z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Mazowszu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, w czasie burz porywisty, rozwijający prędkość do 90 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na pierwszy weekend czerwca

Sobota 01.06 w całej Polsce przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. W ciągu dnia może przelotnie padać deszcz, niewykluczone są burze z deszczem do 10-20 l/mkw. i wiatrem sięgającym w porywach 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podlasiu. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie przeważnie słaby i umiarkowany, czasie burzy - silny.

Niedziela 02.06 na Pomorzu okaże się pogodna. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami, zwłaszcza od Podlasia po Ziemię Łódzką, formować mają się burze, którym towarzyszyć będą opady do 20 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km/h. Termometry wskażą od 20 st. C na Dolnym Śląsku do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr ze zmieniających się kierunków, w czasie burz porywisty.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

A co po weekendzie?

Poniedziałek 03.06 upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu prognozowane są burze z deszczem 10-20 l/mkw. i wiatrem osiągającym w porywach prędkość 60-80 km/h. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 20 st. C na Dolnym Śląsku do 24 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, momentami silniejszy i w burzach porywisty.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl