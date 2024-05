Pogoda na Boże Ciało i długi weekend. Wstępna prognoza nie nastraja optymistycznie

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Na przełomie maja i czerwca czekają nas ciepłe, ale i deszczowe dni. Sprawdź wstępną prognozę pogody przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na czwartek 30 maja przypada Boże Ciało, co dla wielu osób stanowić będzie wygodny moment na wzięcie urlopu. Jaka pogoda czeka nas w długi czerwcowy weekend?

Pogoda na Boże Ciało

Czwartek 30 maja w całym kraju przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We wszystkich regionach spodziewane są opady deszczu, a lokalnie może również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza w północno-zachodniej Polsce do 26 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie północno-zachodni, na wschodzie - południowo-wschodni.

W piątek 31 maja również spodziewana jest pochmurna aura. Niebo będzie będzie najmniej pogodne na wschodzie Polski, tam też spodziewane są opady i burze. Deszcz popadać może także w centralnej i północno-zachodniej części kraju. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Prognoza temperatury na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy ventusky.com

Pogoda na długi weekend czerwcowy

W sobotę 1 czerwca niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. Dzień upłynie właściwie bez opadów, jedynie na południowym wschodzie może popadać i zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na północnym zachodzie do 23 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela 2 czerwca w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami. Popada jedynie w okolicach Podkarpacia i Lubelszczyzny, gdzie miejscami spodziewane są również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C na Pomorzu Zachodnim i 23 st. C w centrum i na południowym wschodzie. północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy ventusky.com

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl