Pogoda na Boże Ciało. Co przyniesie długi weekend

W czwartek 30.05 na niebie utrzyma się zmienne zachmurzenie. Pojawi się przelotny deszcz, a miejscami wystąpią burze z opadami do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C w centralnej części kraju. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie wyładowań silny i porywisty.

Pogoda na piątek 31.05

Piątek 31.05 będzie pogodny tylko na północnym wschodzie. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Według przewidywań, suma opadów może wynieść od 10 do 30 l/mkw., a lokalnie nawet 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C w zachodnich regionach kraju do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje z kierunków południowych. Wiatr będzie umiarkowany, tylko na zachodzie silniejszy. W czasie burz może rozpędzić się nawet do 90 km/h.

Pogoda na sobotę 1.06

Sobota 1.06 od południowego zachodu po centrum kraju zapowiada się pogodnie. Poza tym pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami, zwłaszcza na wschodzie kraju. Tutaj może spaść do 20 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany, a czasie burzy silny z porywami osiągającymi prędkość do 80 km/h.

Pogoda na niedzielę 2.06

Niedziela 2.06 zapowiada się pogodnie na Pomorzu. W pozostałych regionach utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami, zwłaszcza na Mazurach i Podlasiu, niewykluczone są burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C na Podlasiu. Umiarkowany, zmienny wiatr w czasie burzy stanie się silny.

