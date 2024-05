Pogoda na jutro, czyli na czwartek 30.05. Przed nami pochmurne godziny - niebo nad Polską będzie zasnute w dużym i umiarkowanym stopniu, miejscami będzie padać deszcz i zagrzmi. W dzień termometry pokażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza, ale w ciepłym powietrzu po południu mogą tworzyć się kolejne burze.

Pogoda na noc

Noc w całym kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu i zanikające burze z deszczem do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Słabe, przelotne opady mogą pojawić się również na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się na ogół słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz silny, w porywach sięgający 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 30.05

Niebo nad Polską będzie w czwartek zachmurzone w zmiennym stopniu. W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami może również zagrzmieć. Burze przyniosą ze sobą lokalne opady gradu, deszcz do 30 l/mkw. i wiatr rozwijający w porywach 70-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Warmii. Powieje południowo-wschodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz silny i porywisty.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w kraju wyniesie od około 50 procent w południowej części Polski do ponad 70 procent na wschodzie i zachodzie. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna. Wystąpią przelotne opady deszczu, wieczorem może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek niebo nad Warszawą zasnuje umiarkowane zachmurzenie. Po południu może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, silny w czasie burzy. W południe barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Na barometrach o północy zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Umiarkowane zachmurzenie prognozowane jest w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w czwartek. Termometry pokażą do 21 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Barometry wskażą o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pochmurno. W godzinach popołudniowych spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 23 st. C. Umiarkowany, w burzach silny wiatr powieje z południowego wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, ale nie będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek upłynie we Wrocławiu pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, okresami wzrastającego do dużego. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, podczas burzy silniejszy. W południe barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu i wieczornymi burzami. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy w trakcie burz. Na barometrach zobaczymy o północy 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czwartek zapowiada się pochmurno - wystąpi zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a po południu także przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą do 23 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, silny w czasie burzy. Ciśnienie w południe wyniesie 976 hPa.

